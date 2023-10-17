Фінляндія – Казахстан 1:2

Голи: Тейлор, 28 – Зайнутдінов, 77, 89

Фінляндія та Казахстан зустрілись в рамках 8-го туру відбору до Євро, переможцями з якої вийшли гості. Поразка фінів може вплинути на Україну, пише 24 Канал.

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Сенсація на підході

Група Н, в котрй виступають Фінляндія та Казахстан, відбуваються справжні баталії за вихід на континентальний турнір, оскільки відразу 4 колективи до останнього претендують на бажані путівки (ще Словенія та Данія). Гра між фінами та казахами мала відсіяти одну з команд у боротьбі за кваліфікацію на Євро, тому обидва колективи вели пекельну боротьбу на полі.

У першому таймі господарі поля відкрили рахунок у матчі, дотиснувши свого опонента, проте "пугачі" відмовились від власного стилю гри, що подарувало їм проблеми. Здавалось, "яструби" і так всебагато чого добились у нинішній відбірковій кампанії, та от вони дуже хотіли вирвати перемогу, що активно намагались реалізувати. На 77-ій хвилині Зайнутдінов впевнено забив пенальті, а на 89-ій – замкнув подачу з кутового, вивівши свою команду в лідери, а також ставши найрезультативнішим гравцем у історії збірної Казахстану (14 голів).

Відеоогляд матчу:

До речі. Збірна України може спробувати потрапити на Євро через Лігу націй, якщо не вдасться виграти відбіркову дуель у Італії. Зокрема, якщо дві команди, які є вище "синьо-жовтих" в рейтингу (Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія Фінляндія), вийдуть на континентальний турнір, то ми таки потрапимо в плей-офф. Та от "пугачі" підставляють нас, оскільки практично втратили шанси вийти на Євро через групу.

Таким чином, казахи вийшли на третю сходинку в групі (15 очок). "Яструбів" випереджають тільки словенці та данці (по 16 балів), котрі мають ще по матчу в запасі. Та от на збірну Казахстану ще чекають дві останні гри, а саме проти тотального аутсайдера Сан-Марино та прямого конкурента Словенії.

Відбіркова група / Flashscore