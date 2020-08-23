Футболистка женской команды "ЮПК", которая выступает в высшей лиге Финляндии, Хенна Хонканен стала настоящей героиней на просторах сети благодаря забитому голу в чемпионате страны.

В рамках 10 тура один из аутсайдеров женского первенства принимал на своем поле седьмой "PK-35 Vantaa", пишут "Факты".

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Радиоуправляемый мяч

В первом тайме при счете 1:2 в пользу гостей, Хенна приняла мяч после вбрасывания из аута, развернулась и решилась пробить от правого угла штрафной.

Мяч после удара "Месси в юбке", словно радиоуправляемый, по невероятной траектории залетел в дальний верхний угол.

Видео гола

“She has a foot like a traction engine”

Stunning from Henna Honkanen of @JyPKLiiga #kansallinenliiga pic.twitter.com/e8gInOpOLM — Escape To Suomi (@EscapeToSuomi) August 22, 2020

Хонканен забила еще один раз в матче, правда, это не помогло "ЮПК" обыграть "PK-35 Vantaa» – поединок завершился результативной ничьей 4:4.