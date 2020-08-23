Футболістка жіночої команди ЮПК, яка виступає у вищій лізі Фінляндії, Хенна Хонканен стала справжньою героїнею на просторах мережі завдяки забитому голу у чемпіонаті країни.

В рамках 10 туру один з аутсайдерів жіночого першості приймав на своєму полі сьомий "PK-35 Vantaa", пишуть "Факти".

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Радіокерований м'яч

У першому таймі, за рахунку 1:2 на користь гостей, Хенна прийняла м'яч після вкидання з ауту, розвернулася і зважилася пробити від правого кута штрафного майданчика.

М'яч після удару "Мессі в спідниці", немов радіокерований, по неймовірній траєкторії залетів у дальній верхній кут.

Відео голу

“She has a foot like a traction engine”

Stunning from Henna Honkanen of @JyPKLiiga #kansallinenliiga pic.twitter.com/e8gInOpOLM — Escape To Suomi (@EscapeToSuomi) August 22, 2020

Хонканен забила ще один раз в матчі, щоправда, це не допомогло ЮПК обіграти "PK-35 Vantaa" – поєдинок завершився результативною нічиєю 4:4.