Рекорд Романчука оказался недостижимым

Михаил Романчук установил олимпийский рекорд в заплыве на 800 метров вольным стилем в полуфинале. Украинец продемонстрировал время 7:41.28.

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В финале Олимпийских игр Романчук и другие пловцы имели возможность улучшить результат. Однако время Михаила, которое было показано в квалификации, оказалось недостижимым!

Американец Роберт Финк выиграл финальный заплыв и завоевал "золото" со временем 7:41.87. Это хуже показателя Михаила в квалификации.

Стоит сказать, что 24-летний Михаил также проиграл своему квалификационному времени. Отставание украинца составило почти секунду – 7:42.33 в финале.

Таким образом, рекорд Романчука можно будет превзойти на следующих Играх, которые в 2024 году состоятся в Париже.

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Смотрите видео финального заплыва