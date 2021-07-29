Рекорд Романчука виявився недосяжним

Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд у запливі на 800 метрів вільним стилем у півфіналі. Українець продемонстрував час 7:41.28.

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У фіналі Олімпійських ігор Романчук та інші плавці мали змогу покращити результат. Однак час Михайла, який був показаний у кваліфікації, виявився недосяжним!

Американець Роберт Фінк виграв фінальний заплив і здобув "золото" з часом 7:41.87. Це гірше за показник Михайла у кваліфікації.

Варто сказати, що 24-річний Михайло також програв своєму кваліфікаційному часу. Відставання українця склало майже секунду – 7:42.33 у фіналі.

Таким чином, рекорд Романчука можна буде перевершити на наступних Іграх, які у 2024 році відбудуться у Парижі.

Плавання вільним стилем серед чоловіків на дистанції 800 метрів вперше провели на Олімпіаді за понад 100 років!

Дивіться відео фінального запливу