В рамках регулярного чемпионата НБА баскетбольная команда Оклахома-Сити, в которой играет украинец Святослав Михайлюк, гостила у Финикса. Оклахома потерпела разгромное поражение.

Финикс – Оклахома-Сити 140:103 (43:13, 30:37, 30:26, 37:27)

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Оклахома провалила старт матча. За первую четверть гости набрали всего 13 очков и "горели" с разницей в +30.

По итогам второй четверти гостям удалось немного сократить отрыв, который уже составлял 23 очка.

Однако в третьей и последней четверти Финикс не позволил сократить счета. Баскетболисты "Санс" увеличили отрыв до +37 и выиграли матч.

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 23 минуты и 17 секунд. За это время он набрал 6 очков и сделал 4 подбора.

Финикс – Оклахома видеообзор