У рамках регулярного чемпіонату НБА баскетбольна команда Оклахома-Сіті, в якій грає українець Святослав Михайлюк, гостювала у Фінікса. Оклахома зазнала розгромної поразки.

Фінікс – Оклахома-Сіті 140:103 (43:13, 30:37, 30:26, 37:27)

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Оклахома провалила старт матчу. За першу чверть гості набрали всього 13 очок і "горіли" з різницею у +30.

За підсумками другої чверті гостям вдалося дещо скоротити відрив, який вже складав 23 очки.

Однак у третій та останній чверті Фінікс не дозволив скоротити рахунку. Баскетболісти "Санз" збільшили відрив до +37 та виграли матч.

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 23 хвилини та 17 секунд. За цей час він набрав 6 очок і зробив 4 підбирання.

Фінікс – Оклахома відеоогляд