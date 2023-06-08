От удара Зидана до полета Бэйла в Киеве: топ-10 голов в финалах Лиги чемпионов – яркие видео

Часто в решающих матчах ЛЧ для команд на первый план выходит результат, а не красивая игра. Впрочем, история знает немало случаев, когда футболисты доводили фанатов до эйфории красивыми мячами. Вашему вниманию – лучшие из них.

Уже в субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов 2022-2023. В битве за главный еврокубок сыграют английский Манчестер Сити и итальянский Интер.

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Именно Лига чемпионов проводится с сезона 1992-1993, ведь его предшественник Кубок европейских чемпионов проводился по другой схеме. С 1993 года УЕФА провел 30 финалов, в которых было забито 79 голов.

В среднем это 2,63 мяча за игру. 24 канал предлагает вспомнить десятку самых ярких голов в финалах Лиги чемпионов.

10. Давид Вилья (Барселона – Манчестер Юнайтед, 2011)

Испанец поставил точку в финале на "Уэмбли", ведь забил при счете 2:1. После паса от Бускетса Давид остановил мяч и без разгона пробил из-за пределов штрафной в "девятку" ворот ван дер Сара.

Видео гола Вильи:

9. Каземиро (Реал – Ювентус, 2017)

Реал уверенно выиграл у Юве в Кардиффе (4:1), но решающим стал гол-красавец от Казэмиро. При счете 1:1 на 61 минуте бразилец отважился на дальний выстрел метров с 30-ти. Буффон проспал удар и пропустил в ближний угол.

Видео гола Каземиро:

8. Владимир Шмицер (Ливерпуль – Милан, 2005)

В 2005-м Ливерпуль создал "чудо Стамбула", отыгравшись во втором тайме с 0:3 и выиграв серию пенальти. Второй гол в ворота Деда забил чех Шмицер, которому удалось бильярдным выстрелом поразить нижний угол вратаря "россонери".

Видео гола Шмицера:

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7. Диего Милито (Интер – Бавария, 2010)

В последний раз Интер играл в финале ЛЧ в 2010 под руководством Жозе Моуриньо. "Неррадзури" тогда одолели Баварию (2:0) благодаря дублю Диего Милито. Особо второй гол аргентинца стоит отметить, поскольку нападающий красиво кивнул соперника и забил из свободной зоны.

Видео второго гола Милито (с 06:03):

6. Стив Макманаман (Реал – Валенсия, 2000)

Реал не имел проблем с соотечественниками в первом финале XXI века – 3:0. Украшением финала стал выстрел Стива Макманамана. Англичанину удался точный удар слета с линии штрафной после выноса от игрока Валенсии.

Видео гола Макманамана:

5. Ларс Риккен (Боруссия Д – Ювентус, 1997)

Первая и пока последняя победа Боруссии в ЛЧ была украшена "конфеткой" от Ларса Риккена. В финале-1997 нападающий вышел при счете 2:1 в пользу немцев и уже через минуту поймал на выходе кипера туринцев Перуцци. Риккену удалось эффектно опрокинуть итальянца метров с 30-ти.

Видео гола Риккена:

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4. Деян Савичевич (Милан – Барселона, 1994)

Во втором финале ЛЧ Милан уверенно разобрался с Барсой 4:0. Третий гол записал на свой счет югослав Деян Савичевич. Хавбек обворовал Надаля на фланге и красиво взлет поразил ворота Субисарреты с острого угла.

Видео гола Савичевича:

3. Марио Манджукич (Ювентус – Реал, 2017)

Марио – единственный в этом списке, кто в конце концов финал проиграл. В 2017-м гол хорвата помог Юве сравнять счет, хоть и ненадолго (1:4 в итоге). Марио по-пляжному принял мяч на грудь и ударом через себя опрокинул Кейлора Наваса.

Видео гола Манджукича:

2. Зинедин Зидан (Реал – Байер, 2002)

Многими именно гол Зизу считается лучшим в финалах ЛЧ. В 2002 году француз принес Реалу трофей красивым боковым ударом взлета после навеса от Роберто Карлоса. Кипер немцев Бутт был бессилен.

Видео гола Зидана:

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1. Гарет Бэйл (Реал – Ливерпуль, 2018)

Впрочем, пальму первенства отдадим Бейлу, забившему свой гол-красавец под руководством Зидана в Киеве. В том финале с Ливерпулем больше "феерил" кипер англичан Кариус, но против шедевра от Гарета вратарь не мог противодействовать. Валлицу удался яркий удар через себя в "девятку" после подачи от Марсело.

Видео гола Бейла: