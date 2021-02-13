Международный союз биатлонистов определился с местом, где состоится финальный этап Кубка мира. Вместо норвежского Хомленколлена соревнования примет шведский Остерсунд.

Причиной для замены финального этапа стало введение жесткого карантина в Норвегии. Поэтому организаторам пришлось искать новое место. Хотя в IBU заверили, что у них еще до начала сезона был соответствующий запасной план на случай, если один из этапов не удастся провести так, как было запланировано.

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Этап в Остерсунде должен состояться в те дни, что и был запланирован этап в Хомленколлене – 15-21 марта. Форматы соревнований на финальном этапе Кубка мира остаются прежними, но сейчас пересматриваются дни и время начала. Напомним, на этом этапе было запланировано шесть гонок – мужские и женские спринты, гонки-преследования и масс-старты.

Перед тем состоится спаренный этап в чешском Нове-Место. Первый – с 4 по 7 марта, а второй – с 11 по 14 марта. После этого IBU организует чартерный рейс для спортсменов из Чехии в Швецию.