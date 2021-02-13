Міжнародний союз біатлоністів визначився з місцем, де відбудеться фінальний етап Кубка світу. Замість норвезького Хомленколлена змагання прийме шведський Остерсунд.

Причиною для заміни фінального етапу стало запровадження жорсткішого карантину в Норвегії. Відтак організаторам довелося шукати нове місце. Хоча в IBU запевнили, що вони ще до початку сезону мали відповідний запасний план на випадок, якщо один з етапів не вдасться провести так, як було заплановано.

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Етап в Остерсунді має відбутися в ті ж дні, що і був запланований етап в Хомленколлені – 15-21 березня. Формати змагань на фінальному етапі Кубка світу залишаються колишніми, але зараз переглядаються дні та час початку. Нагадаємо, на цьому етапі було заплановано шість гонок – чоловічі та жіночі спринти, гонки-переслідування та мас-старти.

Перед тим відбудеться спарений етап у чеському Новє-Мєсто. Перший – з 4 по 7 березня, а другий – з 11 до 14 березня. Після цього IBU організує чартерний рейс для спортсменів з Чехії в Швецію.