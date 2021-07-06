Финал НБА: кто станет чемпионом и чем этот финал уникален

Если бы кто-то полтора года назад сказал, что в финале НБА-2021 сойдутся "Финикс Санс" и "Милуоки Бакс", то его засмеяли бы.

Это неудивительно – в последний раз Финикс играл в финале в 1993 году (проиграв феноменальному "Чикаго Булз" с молодым Майклом Джорданом). Милуоки в финале играли еще раньше – в 1974. Да и вообще на две команды у них всего лишь 1 титул (победа Милуоки в 1971).

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Более того, дело не только в истории – если "Олени" (именно так переводится прозвище Милуоки) последние несколько лет стабильно рассматривают одним из претендентов на успех благодаря Янису Адетокумбо (грек дважды подряд становился лучшим игроком регулярного чемпионата – в 2019 и 2020 годах), то "Солнечные" (прозвище Финикса) в течение последних 10 лет не то что не выходил в плей-офф – половину из этих сезонов команда закончила на последнем месте на Западе. Однако смена менеджмента и тренерского штаба (а также подписание звездного ветерана) вылились в безумный прогресс молодой команды. У кого лучшие шансы на чемпионские перстни – читайте в материале Спорт24.

Путь к финалу

Финикс на Западе в регулярном чемпионате занял второе место, уступив лишь Юте. В плей-офф "Солнечным" пришлось пройти трех топовых соперников – сначала прошлогодних чемпионов "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), далее они всухую вынесли крепкий "Денвер Нагетс" с лучшим игроком года Николой Йокичем (4-0), а в финале конференции они дожали "Лос-Анджелес Клиперс" (4-2).



Финикс на пути к финалу одолел обе звездные команды из Лос-Анджелеса / Фото GettyImages

Милуоки в этом году на Востоке был лишь третьим. Интересно, что в первом раунде им пришлось играть с другим прошлогодним финалистом, "Майами Хит", однако борьбы в этих матчах не было (уверенная победа Милуоки 4-0). Во втором раунде мы стали свидетелями эпического поединка Милуоки и "Бруклин Нетс" – все решилось в овертайме в последнем 7-м матче. В финале Востока Милуоки не без проблем, и все же одолели "Атланту Хоукс" со счетом 4-2.

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Звезды и их помощники

Главные действующие лица

Если говорить о ветеранах, которые еще до сих пор не становились чемпионами, первым на ум приходит Крис Пол. СР3 (прозвище баскетболиста, составленное из его инициалов и номера на футболке) считается одним из лучших разыгрывающих защитников эпохи. 11 раз его избирали на матч всех звезд НБА, 10 раз он попадал в символические сборные сезона, однако периодические травмы игрока ставили крест на попытках его команд завоевать чемпионские перстни.

В этом году Пол также пропустил несколько матчей из-за протокола по COVID-19, однако и без него молодежь Финикса смогла победить в первых поединках финала мероприятия. Именно Пол, перешедший в этом году в "Санс" из Оклахомы, раскрыл на максимум потенциал того же Эйтона и Букера. И не удивительно – Пол 5-ый за всю историю регулярных чемпионатов по числу результативных передач (и 11-й в плей-офф, хотя имеет все шансы подняться на седьмое место в ближайшие несколько матчей).

Крис Пол в решающем матче издевается над бывшей командой: видео

Главная звезда Милуоки – это, конечно же, форвард Янис Адетокумбо. Greek Freak, как его называют за комбинацию габаритов и скорость, предыдущие два сезона получал приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, выбивая в среднем за сезон 26-29 очков и более 10 подборов. В этом году Янис не получил третий раз подряд титул лучшего игрока (соперники выдали еще более феерические сезоны), однако хуже играть не стал. Его феноменальная атлетичность позволяет на скорости врываться под кольцо, не замечая соперников.

Но есть два но накануне финала. Первое – состояние здоровья грека, ведь он получил травму связок левого колена и пропустил последние два матча (и пока неизвестно, выйдет ли на первый матч финала). А учитывая стиль игры Яниса, если он будет не до конца готов физически, то пользы он будет приносить существенно меньше. Второй минус – штрафные броски, в матчах против Бруклина и Атланты он реализовывал лишь половину (чем не гнушались пользоваться соперники, умышленно нарушая правила на Адетокумбо).



Янис Адетокумбо неудачно приземлился и травмировал левое колено / Фото Gettyimages

Актеры второго плана

Практика показала, что одна звезда самостоятельно не принесет чемпионские перстни своей команде. Кто же может поддержать своих лидеров?

У Финикса это Девин Букер и Деандре Эйтон. Букер выступает в НБА с 2015 года и до этого сезона получал в свой адрес преимущественно ироничные выпады, типа "мусорный скорер", то есть игрок, который набирает немало очков, однако его команда проигрывает гораздо чаще, чем побеждает (в одном из матчей набрал Девин космическое 71 очко). Вспоминали ему и роман с Кендал Дженнер (тоже, конечно, с существенными нотками сарказма). Эйтона команда выбрала на драфте-2018 под первым номером, за что получила тонны критики, ведь немало экспертов называют главной звездой того драфта Луку Дончича. Однако Финикс предпочел выпускника местного университета.

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В этом году оба продемонстрировали – можно сколько угодно подтрунивать, однако именно они (вместе с Полом) вытащили вечных неудачников в финал, уверенно разобравшись с грозными соперниками. Букер даже со сломанным носом (как в матчах с Клиперс) готов бомбардировать кольцо с любого расстояния, а Эйтон – царствовать под кольцом, как своим, так и чужим.

Лучшие моменты сезона в исполнении игроков Финикса: видеообзор

У Яниса в Милуоки также за спиной есть несколько топовых игроков – в первую очередь Крис Мидлтон и Джру Холидей. Первый – эффективный снайпер, который часто половину матча может редко и неточно бросать, однако если таки найдет свой бросок – может самостоятельно решать судьбу матча. Кроме того, Мидлтон – едва ли не основная опция Милуоки на последних секундах, ведь может одинаково метко бросать как со средней, так и с дальней дистанции.

Холидей присоединился к команде лишь в этом году, однако сразу стал очень важным элементом в защите – как правило, именно Джру доверяют опеку самого грозного игрока соперников. Когда же команда идет в атаку, Холидей, как настоящий разыгрывающий защитник, организует атаку "Оленей".

Мощная игра в исполнении Мидлтона: видео

Ролевики

Однако не только вышеупомянутые игроки могут решить судьбу одного отдельного поединка. У Финикса внимания заслуживает ветеран Джей Краудер, который в прошлом году едва не стал чемпионом в составе Майами, и молодые Микал Бриджес (основной форвард) и Кэмерон Пэйн, который удачно подменил Пола в нескольких матчах, которые тот вынужден был пропускать из-за коронавируса.

В Милуоки на случай потери или слабой игры кого-то из лидеров, мощную игру могут выдать Брук Лопес (который стал одним из первых центровых новой формации – с очень хорошим трехочковым броском), Пиджей Такер – еще один отличный 3&D игрок (с хорошей защитой и хорошо поставленным трехочковым), а также снайпер Пэт Коннотон.

Лучшие моменты сезона от Милуоки: видео

Тренеры

А кто же на тренерском мостике? В Финиксе – лучший тренер этого года Монти Уильямс (который в 2016 был в тренерском штабе олимпийской сборной США). Он также известен как самый молодой в свое время главный тренер (в свое время Уильямс возглавил Нью-Орлеан в 38 лет).

На другой стороне площадки – Майк Буденхольцер, известный тем, что умеет создавать лучшие команды для регулярного чемпионата (что в Милуоки, что в свое время в Атланте), однако в плей-офф его подопечные играют в довольно предсказуемый баскетбол, за что уже не раз поплатились.

Интересные факты

В 1969 году Финикс и Милуоки получили право первого выбора на драфте (система в американских лигах, когда все молодые спортсмены, которые хотят играть, например, в НБА, выставляют свои кандидатуры, и команды, которые в предыдущий сезон играли хуже, имеют право выбрать лучших студентов первыми). Чтобы определить, кто же именно будет выбирать первым, пришлось подбросить монетку. Победил Милуоки – и Олени выбрали Льюиса Алсиндора (позже известного под именем Карим Абдул-Джабар) – баскетболиста, которого все эксперты называют одним из 10 лучших за всю историю игры.



Карим Абдул-Джабар – легенда баскетбола / Фото GettyImages

Уже известное имя одного чемпиона – Тори Крейг в начале сезона отыграл 18 матчей за Милуоки, пока его не обменяли в Финикс посреди сезона.

6 матчей Джея Краудера в финалах – это третий минимальный суммарный опыт баскетболистов обеих команд в финалах за всю историю НБА (меньше – только в первом финале за всю историю в 1947 году, а также в финале – 1977). Ни один из других 29 игроков в обеих командах никогда не играл в финале.

Общая зарплата игроков Милуоки – более 136 миллионов долларов. Состав "Санс" несколько дешевле – 127 миллионов.

Владелец "Солнечных" Роберт Сарвер известный своими неординарными идеями – однажды он привел в кабинет генерального менеджера команды живых коз (игра слов, на английском коза – goat, аббревиатура GOAT расшифровывается как Greatest of all time – лучший за всю историю). Таким образом он призвал менеджера найти лучших игроков для своей команды. Поговаривают, что козы идею не оценили и загадили весь кабинет.

Минутка статистики

Милуоки имеет 6-ый атакующий и 10-й защитный рейтинг среди 30 команд в этом сезоне, третьи по точности игры и пятые – по количеству и точностью трехочковых бросков. В среднем за матч набирали 120,1 очка – самый высокий показатель среди всех команд (правда, и пропускали в среднем 114,2 очка за игру). Кроме этого, Милуоки – вторые по среднему количеству каблуков.

Финикс-5-ый атакующий и 9-ый защитный рейтинг среди 30 команд. У команды отличные показатели точности – "Солнечные" вторые по меткости бросков как с игры, так и с линии штрафных (у "Оленей" с линии штрафных лишь 22 место). Кроме этого, игроки Финикса очень редко теряют мяч (4-е место среди 30 команд).

Прогноз

В регулярном сезоне команды встретились дважды, и оба раза победа была за Финиксом – правда, оба матча закончились с разницей в одно очко.

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Лучшие моменты поединков Милуоки и Финикса: видео

У букмекерской компании Favbet считают, что победителем поединка станет Финикс – коэффициент на чемпионство "Солнечных" составляет 1,55, в то время как на их соперников "Бакс" – 2,45.

Прогноз автора – если в ход событий не вмешается Х-фактор в виде травм (а в этом году сезон "рекордный" на травмы топ игроков), стоит ожидать победу Финикса со счетом 4-2.