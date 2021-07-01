В ход пошли не только кулаки
Драка произошла во время шестого матча финала Западной конференции. Инцидент произошел на последних минутах встречи, которая завершилась победой Финикса.
К теме Финикс сенсационно вышел в финал НБА впервые за 28 лет
Несколько болельщиков обеих команд устроили жестокую драку. Кто стал автором конфликта – не известно.
В ход пошли не только кулаки, но и все остальное, что было под руками.
Заметим, что после первого матча серии в Финиксе на арене также произошла драка с участием болельщиков.