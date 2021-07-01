В ход пошли не только кулаки

Драка произошла во время шестого матча финала Западной конференции. Инцидент произошел на последних минутах встречи, которая завершилась победой Финикса.

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Несколько болельщиков обеих команд устроили жестокую драку. Кто стал автором конфликта – не известно.

В ход пошли не только кулаки, но и все остальное, что было под руками.

Заметим, что после первого матча серии в Финиксе на арене также произошла драка с участием болельщиков.

Санз оформили первый для себя выход в финал НБА с 1993 года. Финикс участвует в плей-офф впервые с 2010 года. Клуб ни разу в истории не становился чемпионом НБА.