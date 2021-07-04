Атланта – Милуоки 107:118 (24:28, 19:19, 29:44, 35:27)
Примечательно Финикс сенсационно вышел в финал НБА впервые за 28 лет
В субботу, 3 июля, состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА.
Несмотря на отсутствие Янниса Адетокумбо Милуоки обыграл в гостях Атланту (118:107). Таким образом Бакс сделали счет в серии 4:2 и вышли в финал НБА.
Милуоки сыграет в финале НБА впервые с 1974 года.
Атланта – Милуоки видеообзор
НБА опубликовала полное расписание игр финальной серии плей-офф 2021 года между Финиксом и Милуоки.
Серия начнется в Финиксе во вторник, 6 июля.
Расписание финальной серии плей-офф НБА-2021
- 1 матч. 6 июля. Финикс – Милуоки
- 2 матч. 8 июля. Финикс – Милуоки
- 3 матч. 11 июля. Милуоки – Финикс
- 4 матч. 14 июля. Милуоки – Финикс
- 5 матч*. 17 июля. Финикс – Милуоки
- 6 матч*. 20 июля. Милуоки – Финикс
- 7 матч*. 22 июля. Финикс – Милуоки