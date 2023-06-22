Скандал с украинским флагом на финале Лиги чемпионов: в УЕФА объяснили, почему это произошло

Финал Лиги чемпионов 2023 года в Стамбуле отметился довольно скандальным случаем, когда стюарды на стадионе отобрали у одного из болельщиков украинский флаг. В УЕФА были вынуждены отреагировать на это.

Финал Лиги чемпионов 2023 года состоялся на Олимпийском стадионе в Стамбуле. В главном матче турнира сыграли английский Манчестер Сити и итальянский Интер. Все окончилось минимальной победой "горожан", для которых это первый триумф в Лиге чемпионов

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Однако матч для украинских болельщиков отметился не только результатом на табло. Один из зрителей на трибунах решил развесить украинский флаг. По непонятным причинам это не понравилось одному из стюардов, который начал силой вырывать флаг. Он добился своего. Но впоследствии флаг пришлось вернуть болельщику, хотя развесить его на трибуна так и не дали.

Такое позорное поведение не осталось без внимания украинского сообщества. И Украинская ассоциация футбола направила письмо в УЕФА с просьбой предоставить объяснения по поводу инцидента с украинским флагом в Стамбуле.

В УЕФА пришлось отреагировать на ситуацию. Они даже "изучали инцидент", по итогам которого и направили ответное письмо УАФ.

"Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям. Конечно, мы сожалеем по поводу тех. болезненных ощущений, вызвавших вам данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", – говорится в письме за подписью заместителя генерального секретаря Джорджио Маркетти.