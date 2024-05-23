Полная вакханалия: матч в Чехии закончился жесткой дракой, где прилетело даже журналистам
Источник:Plzeňský deník
В среду 22 мая состоялся финал Кубка Чехии по футболу. Он завершился громким скандалом.
В матче за трофей встречались пражская Спарта и Виктория Плзень. Первые одержали минимальную победу со счетом 2:1.
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На поле было горячо
Все голы были забиты в последние 15 минут поединка, поэтому атмосфера на стадионе была максимально наэлектризована. После финального свистка фанаты не смогли удержать себя в руках.
Болельщики Виктории выбежали на поле и начали провоцировать фанатский сектор соперников. Он ответил своей атакой уже на футбольном поле, где началась массовая и жесткая драка.
Смотрите видео со столкновениями фанатов
В течение этой вакханалии пострадали не только участники схватки. Досталось также и работникам телестудии, в которых прилетел стул с трибун.
Момент попадания в журналистов: смотрите видео
Отметим, что команды встретятся между собой также в последнем туре чемпионата Чехии, который состоится 26 мая. Он уже не будет иметь турнирного значения, ведь Спарта гарантировала себе чемпионство, а Виктория завоевала "бронзу".