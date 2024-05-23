У матчі за трофей зустрічалися празька Спарта та Вікторія Плзень. Перші здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.
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На полі було гаряче
Усі голи були забиті в останні 15 хвилин поєдинку, тож атмосфера на стадіоні була максимально наелектризована. Після фінального свистка фанати не змогли втримати себе в руках.
Уболівальники Вікторії вибігли на поле та почали провокувати фанатський сектор суперників. Він відповів своєю атакою вже на футбольному полі, де розпочалася масова та жорстка бійка.
Дивіться відео з сутичками фанатів
Протягом цієї вакханалії постраждали не тільки учасники сутички. Дісталося також і працівникам телестудії, у яких прилетів стілець з трибун.
Момент влучання у журналістів: дивіться відео
Зазначимо, що команди зустрінуться між собою також в останньому турі чемпіонату Чехії, який відбудеться 26 травня. Він уже не матиме турнірного значення, адже Спарта гарантувала собі чемпіонство, а Вікторія здобула "бронзу".