В матче за трофей встречались пражская Спарта и Виктория Плзень. Первые одержали минимальную победу со счетом 2:1.

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На поле было горячо

Все голы были забиты в последние 15 минут поединка, поэтому атмосфера на стадионе была максимально наэлектризована. После финального свистка фанаты не смогли удержать себя в руках.

Болельщики Виктории выбежали на поле и начали провоцировать фанатский сектор соперников. Он ответил своей атакой уже на футбольном поле, где началась массовая и жесткая драка.

Смотрите видео со столкновениями фанатов

В течение этой вакханалии пострадали не только участники схватки. Досталось также и работникам телестудии, в которых прилетел стул с трибун.

Момент попадания в журналистов: смотрите видео

Отметим, что команды встретятся между собой также в последнем туре чемпионата Чехии, который состоится 26 мая. Он уже не будет иметь турнирного значения, ведь Спарта гарантировала себе чемпионство, а Виктория завоевала "бронзу".