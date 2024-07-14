В воскресенье, 14 июля, состоится финал Евро-2024. В решающем поединке сойдутся сборные Испании и Англии.

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Кто имеет лучшие шансы на победу

Перед началом турнира сборная Англии считалась главным претендентом на трофей. Но во время чемпионата соперники поменялись ролями: теперь Испания фаворит в борьбе "золото", а "Три льва" – андердог.

Впрочем, команду Гарета Саутгейта не стоит недооценивать. Об этом перед матчем отметил главный тренер "Фурии рохи" Луис де ла Фуэнте.

В воскресенье будет сложный матч против замечательной команды, между двумя топ-сборными турнира. Такие матчи часто определяют детали. Команда, которая сделает меньше ошибок, будет иметь лучшие шансы на победу,

– сказал тренер испанцев.

Напомним, что сборная Испании трижды выигрывала чемпионат Европы: в 1964, 2008 и 2012 году. Наивысшим достижением Англии являются серебряные награды, полученные на предыдущем чемпионате. "Три льва" еще ни разу не торжествовали на континентальном турнире.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля на "Олимпиаштадионе" в Берлине. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.