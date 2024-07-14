У неділю, 14 липня, відбудеться фінал Євро-2024. У вирішальному поєдинку зійдуться збірні Іспанії та Англії.

До теми Фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія

Хто має найкращі шанси на перемогу

Перед початком турніру збірна Англії вважалася головним претендентом на трофей. Однак під час чемпіонату суперники помінялися ролями: тепер Іспанія фаворит у боротьбі "золото", а "Три леви" – андердог.

Втім, команду Гарета Саутгейта не варто недооцінювати. Про це перед матчем зазначив головний тренер "Фурії рохи" Луїс де ла Фуенте.

У неділю буде складний матч проти чудової команди, між двома топзбірними турніру. Такі матчі часто визначають деталі. Команда, яка зробить менше помилок, матиме найкращі шанси на перемогу,

– сказав тренер іспанців.

Нагадаємо, що збірна Іспанії тричі вигравала чемпіонат Європи: у 1964, 2008 та 2012 році. Найвищим досягненням Англії є срібні нагороди здобуті на попередньому чемпіонаті. "Три леви" ще жодного разу не тріумфували на континентальному турнірі.

Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.