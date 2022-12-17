Финал ЧМ-2022 состоится на стадионе "Лусаил" в Катаре. Трофей между собой разыграют сборные Аргентины и Франции, которые в своей истории дважды выигрывали чемпионат мира. Так что победитель этого матча станет трехкратным чемпионом мира.

Подробнее В борьбе за третье чемпионство: чего ожидать от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция

Финал Аргентина – Франция начнется в 17.00 по киевскому времени. Перед матчем состоится церемония закрытия ЧМ-2022. Она начнется в 16.00. После матча – церемония награждения победителей.

Трансляция матча будет доступна на местных телеканалах "Общественного", на сайте "Общественное спорт" и платформе Megogo. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция чтобы болельщики не пропустили самое интересное из того, что состоится на поле.