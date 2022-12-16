Аргентина – Франция главное

Что: финал чемпионата мира по футболу 2022

Где: стадион "Лусаил", Катар

Когда: воскресенье, 18 декабря, 17:00

Трансляция: местные каналы "Суспильне", "Суспильне Спорт", Megogo, текстовая трансляция на сайте 24 канала

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За третьим чемпионством

У сборных Франции и Аргентины есть по две победы на чемпионате мира по футболу. При этом впервые они побеждали, когда проводили турнир. Аргентина это сделала в 1978 году. После этого еще раз победила в 1986 году, когда турнир принимала Мексика.

Франция победила в 1998 году. Второй титул "трехцветные" завоевали в 2018 году. А в 2022 году "сломали проклятие чемпионов", когда европейские сборные в XXI веке после победы на Мундиале на следующем турнире не выходили из группы.

Следовательно, победа на ЧМ-2022 будет для одной из сборных третьей в истории. И позволит выйти на чистое четвертое место в списке победителей чемпионатов мира. Впереди будут только Бразилия (5 побед) и Германия с Италией (по четыре победы).

Битва лидеров

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией воспринимается как борьба двух лидеров – аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе. Это ведь будет проверка на то, кто из них сможет повести за собой команду к победе. Именно к их дуэли на поле будет приковано больше внимания.

Кроме того, у Месси и Мбаппе по пять забитых голов на турнире. И они среди главных претендентов на получение звания лучшего игрока турнира. Так что между ними будет еще и своя дуэль за эти награды.

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Путь в финал

Обе команды не смогли пройти в финал без поражений. Правда, проиграли они еще на групповой стадии, что не помешало им выйти из группы с первого места. Аргентина сенсационно в первом туре уступила Саудовской Аравии. А Франция не в менее скандальном матче – Тунису.

Стоит отметить, что команды могли встретиться и в 1/8 финала, если бы одна из них вышла из другого места в группе. Так уже было на предыдущем турнире, когда аргентинцы из своего квартета вышли со второго места и попали на французов, которым уступили в итоге.

В четвертьфинале Франция не без проблем одолела Англию. Хотя матч мог закончиться и вничью в основное время, если бы Кейн в конце встречи реализовал пенальти.

Аргентина в параллельном матче смогла пройти Нидерланды. Вот только "альбиселесте" до 83-й минуты побеждали 2:0, а после этого пропустили дважды. Второй гол – на 90+11 минуте. Так что победителя матча определяли в серии пенальти.

В полуфинале Франция противостояла главной сенсации турнира – сборной Марокко, выбившей Бельгию, Испанию и Португалию. И за пять матчей пропустившей только один гол, и тот забила в собственные ворота. Но в матче против Франции не смогла ничего сделать с Мбаппе. Тот сам не забил, но при его участии два гола были забиты.

Аргентина же в полуфинале разобралась с Хорватией. Здесь "злым гением" для "клетчатых" стал Месси, который и сам забил, и пассы отдавал.

Чего ждать от финала

Едва ли это будет матч, в котором будет много физической борьбы (хотя не исключено, что некоторые футболисты могут и не сдержать своих эмоций). Скорее нас ожидает борьба тактик, двух тренеров, которые будут искать слабинки в игре соперника. Каждый из них приготовит сюрприз оппоненту. А как все будет – покажет только игра.