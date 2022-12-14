Сборная Франции оказалась в шаге от решающего матча чемпионата мира 2022. В полуфинале команде Дидье Дешама нужно преодолеть главную сенсацию Мундиаля – сборную Марокко.

Следите с нами Франция – Марокко: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

Весь турнри "Ле Блэ" провели без действующего обладателя Золотого Мяча Карима Бензема. Нападающий Реала получил травму квадрицепса перед стартом турнира и уехал лечиться. Впрочем, выздоровление Карима проходит быстрее, чем ожидалось.

Бензема готов к финалу

34-летний форвард уже тренируется в общей группе Реала и даже надеется помочь сборной Франции в финале ЧМ, если туда попадет. Мадридцы уже дали согласие на то, чтобы Бензем присоединился к лагерю "Ле Блэ" в Катаре и сыграл в решающем матче.

Отметим, что Карим имеет на это юридические права, ведь Дешам не заменял его никем из других форвардов. Бензема остался в заявке сборной Франции, поэтому он станет обладателем Кубка мира или серебряной или бронзовой медали в случае успеха "Ле Бле".

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Карим еще не был чемпионом мира

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году Дешам и компания обыграли в финале Хорватию (4:2), но Бензема тогда в заявке не было. Нападающий имел конфликт с тренером, который смог разрешить только перед Евро-2020.

Соперником французов в финале-2022 станет сборная Аргентины с Лионелем Месси. "Альбиселесте" не заметили в полуфинале Хорватию (3:0) и в шестой раз в своей истории сыграют в решающем матче Мундиаля.