Нападающий "Ле Бле" Оливье Жиру во время чемпионата мира 2022 в Катаре стал лучшим бомбардиром сборной Франции. Чтобы увековечить имя своего бывшего нападающего, клуб Тур решил переименовать домашний стадион.

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Стадион в честь лучшего бомбардира Франции

С соответствующим предложением выступил бывший президент клуба Олимпик Марсель и экс-мер Тура Кристоф Буше. На данном этапе рассматривается возможность смены названия с Stade de la Vallée du Cher на Stade Olivier Giroud.

Отметим, что стадион был построен в 1978 году. Арена рассчитана на 16 тысяч зрителей и является домашним стадионом футбольного клуба Тур.

В составе Тура Оливье Жиру провел два сезона с 2008 по 2010 годы, сыграв 61 матч и забив 31 гол. Тогда команда выступала во французской Лиге 2.

Напомним, что Оливье Жиру превзошол достижение Тьерри Анри. Сейчас на счету нападающего 53 гола в футболке национальной команды. Улучшить свой бомбардирский счет 36-летний форвард может в полуфинальном матче против Марокко.

Важно! Полуфинальный матч Марокко – Франция состоится 14 декабря в 21:00 по Киеву. Победитель поединка присоединится к Аргентине, а неудачник сыграет за третье место против Хорватии.