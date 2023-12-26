17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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Хргович верит в победу Усика
Своими ожиданиями от поединка поделился Филипп Хргович. Хорватский супертяж является обязательным претендентом на титул IBF, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри обязан выйти с ним в ринг, иначе будет вынужден отказаться от этого пояса.
"Я верю в Усика. Я думаю, что это бой с равными шансами, тяжелый для них обоих, но я отдаю Усику чуть-чуть больше предпочтения.
Усик всегда в отличной форме, имеет отличную работу ног, наносит много ударов. Он действительно хороший боец", – сказал Хргович.
Напомним, что последним абсолютом в королевской весовой категории был Леннокс Льюис. Он имел этот статус в 2000 году, но тогда это была эпоха трех поясов.