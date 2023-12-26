В столице Японии Токио состоялся вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе. Японец Наоя Иноуэ объединил все пояса, преодолев филиппинца Марлона Тапалеса.

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Иноуэ нокаутировал Тапалеса в десятом раунде

Все решилось в десятом раунде. После серии ударов от Иноуэ Тапалес оказался на конвасе и не смог подняться до окончания отсчета рефери. Иноуэ победил нокаутом.

Иноуэ, ранее выигравший все престижные титулы в самом легком весе, стал первым в истории абсолютным чемпионом второго самого легкого веса, введенного в 1976 году.

Кроме того, Наоя стал вторым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов. Впервые это сделал американец Теренс Кроуфорд, который в 2017-м стал "абсолютом" в первом полусреднем весе, а в 2023-м – в полусреднем.

Видео: победа Иноуэ в бою за абсолютное чемпионство во втором самом легком весе

Напомним, также стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях может украинец Александр Усик. Для этого Усику, который уже был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, необходимо 17 февраля 2024 победить чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри.