17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Хргович вірить у перемогу Усика

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився Філіп Хргович. Хорватський супертяж є обов'язковим претендентом на титул IBF, тож переможець бою між Усиком і Ф'юрі зобов'язаний вийти з ним до рингу, інакше буде змушений відмовитись від цього поясу.

"Я вірю в Усика. Я думаю, що це бій з рівними шансами, важкий для них обох, але я віддаю Усику трохи більше переваги.

Усик завжди у чудовій формі, має чудову роботу ніг, завдає багато ударів. Він дійсно хороший боєць", – сказав Хргович.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що останнім абсолютом у королівській ваговій категорії був Леннокс Льюїс. Він мав цей статус у 2000 році, проте тоді це була епоха трьох поясів.