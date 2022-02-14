Знову серед найкращих
Руслан Маліновський вийшов на поле у другому таймі та за 16 зіграних хвилин відзначився голом. Атакувальний півзахисник Аталанти розмочив нулі на табло, засмутивши голкіпера Ювентуса.
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На жаль, яскравий гол українця зі штрафного не став для клубу з Бергамо переможним. Туринська команда вирвала мирову на останніх секундах поєдинку (1:1).
М'яч Маліновського відзначили навіть суперники. Захисник Ювентуса Маттейс де Лігт навіть не думав, що Руслану вдасться влучити у рамку воріт.
Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру українця. Півзахисник отримав одну із найкращих оцінок за 30 хвилин проведених на полі – 7.4. Це третій найвищий бал у складі команди з Бергамо.
Аталанта – Ювентус: оцінки за гру / Скриншот із WhoScored