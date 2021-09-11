Филигранный гол Безуса за Гент признали лучшим в августе: видео
11 сентября 2021 , 12:33Читати новину українською
Источник:твиттер Гента
Роман Безус остался единственным украинцем в Генте, после того как клуб покинули Игорь Пластун и Роман Яремчук. Полузащитник сборной Украины взял на себя роль Яремчука и уже забил один красивый гол в новом сезоне.
Безус лучший в Генте
Гол украинского полузащитника Гента Романа Безуса в ворота Брюгге стал лучшим забитым мячом клуба в августе. Команды встретились 29 августа в 6 туре Лиги Жупиле.
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Гент сенсационно разгромил Брюгге со счетом 6:1. Гол Романа Безуса в матче стал четвертым в ворота команды украинца Эдуарда Соболя.
Тогда Соболь отыграл весь матч, но не помог Брюгге избежать унизительного поражения.
Видео гола Безуса и других претендентов
- В сезоне-2021/2022 30-летний Безус сыграл за Гент всего в трех матчах. Сейчас на счету украинца только один гол.
- В чемпионате Бельгии Гент сыграл 5 матчей и сейчас находится на 11 месте.