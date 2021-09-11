Безус лучший в Генте

Гол украинского полузащитника Гента Романа Безуса в ворота Брюгге стал лучшим забитым мячом клуба в августе. Команды встретились 29 августа в 6 туре Лиги Жупиле.

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Гент сенсационно разгромил Брюгге со счетом 6:1. Гол Романа Безуса в матче стал четвертым в ворота команды украинца Эдуарда Соболя.

Тогда Соболь отыграл весь матч, но не помог Брюгге избежать унизительного поражения.

Видео гола Безуса и других претендентов