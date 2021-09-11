Безус найкращий у Генті

Гол українського півзахисника Гента Романа Безуса у ворота Брюгге став найкращим забитим м'ячем клубу в серпні. Команди зустрілися 29 серпня у 6 турі Ліги Жупіле.

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Гент сенсаційно розгромив Брюгге з рахунком 6:1. Гол Романа Безуса у матчі став четвертим у ворота команди українця Едуарда Соболя.

Тоді Соболь відіграв весь матч, але не допоміг Брюгге уникнути принизливої поразки.

Відео голу Безуса та інших претендентів