Уже на старте поединка счет стал 0:1 в пользу гостей из Майами. Кривцов идеальной вертикальной передачей отдал на Мартинеса, который даже не стал обрабатывать мяч, а ударил изо всех сил по воротам Филадельфии. Вратарь хозяев не смог помешать голу, пишет 24 Канал.

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Первое результативное действие украинца в Кубке легло, но очень своевременно.

Уже на 3-й минуте Интер Майами повел в счете. Украинский защитник записал в свой актив голевую передачу. Это первый ассист Сергея в текущем сезоне в 27 сыгранных матчах и дебютное результативное действие в розыгрыше Кубка лиг.

Видео первого гола Интер Майами после ассиста Кривцова

Еще до перерыва гости отличились дважды. Сначала Месси бильярдным ударом удвоил преимущество Интер Майами, гол в раздевалку забил другой звездный футболист из Барселоны в составе гостей Альба – 0:3.

Во втором тайме команды обменялись голами, а финальный свисток зафиксировал победу Интера, позволившую выйти в финал Кубка лиг, 1:4.

Теперь Сергей Кривцов и его команда будут бороться за трофей. В финале Кубка лиг Интер сыграет против Нэшвилла (20 августа).

Напомним. Сергей Кривцов выступает за Интер Майами с конца января 2023 года и уже успел провести в футболке американского клуба 27 матчей, отличившись голом и ассистом. Его контракт с МЛС рассчитан до конца 2024 года, но есть опция пролонгации сотрудничества еще на сезон.