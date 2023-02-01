Сравнивал Кривцова с лучшими защитниками мира: эксигрок МЮ оценил переход украинца

Главный тренер Интер Майами Фил Невилл, в свое время выступавший за Манчестер Юнайтед, оценил трансфер украинского защитника. Английский коуч в восторге от Сергея Кривцова.

На Сергея Кривцова, который только присоединился к Интер Майами, возлагают большие надежды. Главный тренер американского коллектива очень рад новому игроку.

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Волна уважения от звезды МЮ

Фил Невилл признался, что следил за выступлениями Сергея Кривцова. Английский тренер аплодирует нравственным качествам украинца.

Он играл на очень высоком уровне. Я изучал игры против Селтика и Реал Мадрида в Лиге чемпионов и сравнивал его с лучшими игроками мира. В Кривцове покой, качество, самоконтроль и опыт. Он сможет помочь нашим молодым игрокам,

– рассказал Невилл.

Также английский тренер еще раз уделил внимание опыту Кривцова. Невилл надеется, что это станет залогом успеха команды.

Разговаривать с опытным игроком – это не то же самое, что с молодыми. Он точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть на поле. Надеюсь, что Кривцов принесет этот опыт в нашу команду,

– отметил Невилл.

Карьера Сергея Кривцова