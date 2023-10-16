Футбольный клуб Прикарпатья попал в этом году в громкий скандал. Игроков Ивано-Франковской команды заподозрили в фиктивном зачислении на военную службу.

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После начала полномасштабного вторжения 14 игроков и тренеров Прикарпатья объявили о вступлении в ряды ВСУ. Впрочем, впоследствии выяснилось, что командир роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК зачислил семерых спортсменов только фиктивно.

В августе 2023-го ГБР вместе с ДСР Нацполиции разоблачило эту схему, согласно которой футболисты служили только "на бумаге". Как следствие, ГБР сообщило подозрение командиру роты.

Сообщается, что через подобные махинации "отслужили" суммарно более тысячи дней и получили от государства денежное и материальное обеспечение на сумму около 15 миллионов гривен. Кроме футболистов командира роты обвиняют в "трудоустройстве" родственников руководства города.

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Отметим, что после объявления о вступлении в армию своих футболистов ивано-франковский клуб сменил название на Прикарпатье-ВСУ. Сейчас команда выступает в Первой лиге в группе А, занимая седьмое место после 12 туров.