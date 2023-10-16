Футбольний клуб Прикарпаття потрапив цього року у гучний скандал. Гравців івано-франківської команди запідозрили у фіктивному зарахуванні на військову службу.

До теми Фіктивне зарахування на військову службу для "обраних": в Івано-Франківську спалахнув скандал

Після початку повномасштабного вторгнення 14 гравців та тренерів Прикарпаття оголосили про вступ до лав ЗСУ. Втім згодом з'ясувалось, що командир роти охорони івано-франківського обласного ТЦК зарахував сімох спортсменів лише фіктивно.

У серпні 2023-го ДБР разом з ДСР Нацполіції викрило цю схему, згідно з якою футболісти служили лише "на папері". Як наслідок, ДБР повідомило підозру командиру роти.

Повідомляється, що через подібні махінації особи "відслужили" сумарно більше тисячі днів та отримали від держави грошове та матеріальне забезпечення на суму близько 15 мільйонів гривень. Окрім футболістів, командира роти звинувачують у "працевлаштуванні" родичів керівництва міста.

Читайте також Маркевич – профі переможних замін Карпат, тріумф Інгульця: результати 10-го туру Першої ліги

Відзначимо, що після оголошення про вступ до армії своїх футболістів івано-франківський клуб змінив назву на Прикарпаття-ЗСУ. Нині команда виступає у Першій лізі в групі А, посідаючи сьоме місце після 12-ти турів.