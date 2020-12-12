Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Компанию ему на пьедестале составили соотечественник Эмильен Жаклен и норвежец Йоханнес Дале, пишет 24 канал.

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Что касается украинцев, то лучшим среди двух наших представителей стал Артем Прима, который настрелял 7 штрафных кругов, но за счет неплохой скорости сумел финишировать на 43 месте. Антон Дудченко стал 45-м.

Завершится третий этап Кубка мира в воскресенье, 13 декабря. В 12:45 гонку преследования побегут женщины, в 15: 00 в эстафете будут соревноваться мужчины.

Гонка преследования, Хохфильцен. Мужчины

1. Кантен Фийон-Майе (0+0+0+0) 32:38,7

2. Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +25,5

3. Йоханнес Дале (1+0+1+0) +49,5

…

43. Артем Прима (2+1+3+1) +4:43,3

45. Антон Дудченко (0+0+2+1) +4:50,0