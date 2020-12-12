Французький біатлоніст Кантен Фійон-Майє став переможцем гонки переслідування на третьому етапі Кубка світу з біатлону, який триває в австрійському Хохфільцені.

Компанію йому на п'єдесталі склали співвітчизник Емільєн Жаклен і норвежець Йоханнес Дале, пише 24 канал.

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Що стосується українців, то найкращим серед двох наших представників став Артем Прима, який настріляв 7 штрафних кіл, але за рахунок непоганої швидкості зумів фінішувати на 43 місці. Антон Дудченко став 45-м.

Завершиться третій етап Кубка світу у неділю, 13 грудня. О 12:45 гонку переслідування побіжать жінки, о 15:00 в естафеті змагатимуться чоловіки.

Гонка переслідування, Хохфільцен. Чоловіки

1. Кантен Фійон-Майє (0+0+0+0) 32:38,7

2. Емільєн Жаклен (0+0+0+0) +25,5

3. Йоханнес Дале (1+0+1+0) +49,5

…

43. Артем Прима (2+1+3+1) +4:43,3

45. Антон Дудченко (0+0+2+1) +4:50,0