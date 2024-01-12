"Между жизнью и смертью": украинец Шмуратко выступил с "пятном крови" на чемпионате Европы
Источник:Суспильне Спорт
В литовском Каунасе проходит чемпионат Европы 2024 года по фигурному катанию. Иван Шмуратко не упустил возможности напомнить миру о войне в Украине.
22-летний украинский фигурист Иван Шмуратко, специализирующийся на одиночном катании, выступил в произвольной программе на проходящем на днях чемпионате Европы 2024 в литовском Каунасе. В короткой программе украинец показал историю ребенка, который убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше.
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Шмуратко оригинально напомнил миру о войне в Украине
Будет еще одна программа, новая история. История ребенка из моей короткой программы – это будет продолжение его пути после смерти, как его убила ракета,
– рассказал Шмуратко после завершения выступления в короткой программе.
В произвольной программе украинский фигурист продолжил историю с короткой программы. Шмуратко вышел на лед в рубашке с красным пятном, символизирующим смерть от ракет. Шмуратко заложил в содержание программы смысл состояния пребывания между жизнью и смертью.
"Какое содержание? Астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – добавил украинский фигурист.
Кто такой Иван Шмуратко
- 22-летний украинский фигурист, представляющий Киев. На уровне чемпионатов мира его самый высокий результат – 21 место в 2021 году.
- Представлял страну на Олимпиаде-2022, где занял 24-е место. На Играх в Пекине Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только на украинском или английском.
- На чемпионате Европы по фигурному катанию Иван выступает в третий раз в карьере. На Евро-2022 показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании – 12 место.
- Четырехкратный чемпион Украины (2018-2021 годы).