22-річний український фігурист Іван Шмуратко, який спеціалізується на одиночному катанні, виступив у довільній програмі на чемпіонаті Європи 2024, що проходить цими днями в литовському Каунасі. У короткій програмі українець показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

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Буде ще одна програма, нова історія. Історія дитини з моєї короткої програми – це буде продовження її шляху після смерті, як її вбила ракета,

– розповів Шмуратко після завершення виступу у короткій програмі.

У довільній програмі український фігурист продивжив історію з короткої програми. Шмуратко вийшов на лід у сорочці з червоною плямою, що символізує смерть від ракет. Шмуратко заклав у зміст програми сенс стану перебування між життям та смертю.

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", – додав український фігурист.

Хто такий Іван Шмуратко