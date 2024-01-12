22-річний український фігурист Іван Шмуратко, який спеціалізується на одиночному катанні, виступив у довільній програмі на чемпіонаті Європи 2024, що проходить цими днями в литовському Каунасі. У короткій програмі українець показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.
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Буде ще одна програма, нова історія. Історія дитини з моєї короткої програми – це буде продовження її шляху після смерті, як її вбила ракета,
– розповів Шмуратко після завершення виступу у короткій програмі.
У довільній програмі український фігурист продивжив історію з короткої програми. Шмуратко вийшов на лід у сорочці з червоною плямою, що символізує смерть від ракет. Шмуратко заклав у зміст програми сенс стану перебування між життям та смертю.
"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", – додав український фігурист.
Хто такий Іван Шмуратко
- 22-річний український фігурист, який представляє Київ. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21 місце в 2021 році
- Представляв країну на Олімпіаді-2022, де посів 24 місце. На Іграх у Пекіні Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською.
- На чемпіонаті Європи з фігурного катання Іван виступає втретє у кар'єрі. На Євро-2022 показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12 місце.
- Чотириразовий чемпіон України (2018-2021 роки).