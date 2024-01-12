22-летний украинский фигурист Иван Шмуратко, специализирующийся на одиночном катании, выступил в произвольной программе на проходящем на днях чемпионате Европы 2024 в литовском Каунасе. В короткой программе украинец показал историю ребенка, который убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше.

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Будет еще одна программа, новая история. История ребенка из моей короткой программы – это будет продолжение его пути после смерти, как его убила ракета,

– рассказал Шмуратко после завершения выступления в короткой программе.

В произвольной программе украинский фигурист продолжил историю с короткой программы. Шмуратко вышел на лед в рубашке с красным пятном, символизирующим смерть от ракет. Шмуратко заложил в содержание программы смысл состояния пребывания между жизнью и смертью.

"Какое содержание? Астрал между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – добавил украинский фигурист.

Кто такой Иван Шмуратко