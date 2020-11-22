Фигейреду смертельным приемом победил Переса в первом раунде UFC 255: видео
У ніч з 21 на 22 листопада Дейвесон Фігейреду вийде у клітку проти Алекса Переса на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Поединок завершился победой бразильца.
Бій між спортсменами став вишенькою на торті у цьому івенті. Бійці вийшли у клітку боротись за титул в найлегшій вазі, пишет 24 канал.
Cтоит узнать UFC 255: Шевченко не нокаутировала Майю, но полностью разгромила соперницу по очкам – видео
Быстрый бой
Поединок длился совсем недолго и завершился уже в первом раунде. Фигейреду поймал Переса захватить его голову и удушения "гильотина" завершить поединок.
Этот бой стал защитой чемпионского титула UFC, который он выиграл в бою против Джозефа Бенавидес. Бразильцу успешно удалось защитить пояс.
Для 32-летнего бойца из Бразилии эта победа стала 21-й в 22-х боях.
Дейвисон Фигейреду - Алекс Перес видеообзор поединка
Поделиться новостью