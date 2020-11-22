У ніч з 21 на 22 листопада Дейвесон Фігейреду вийде у клітку проти Алекса Переса на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Поединок завершился победой бразильца.

Бій між спортсменами став вишенькою на торті у цьому івенті. Бійці вийшли у клітку боротись за титул в найлегшій вазі, пишет 24 канал.

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Быстрый бой

Поединок длился совсем недолго и завершился уже в первом раунде. Фигейреду поймал Переса захватить его голову и удушения "гильотина" завершить поединок.

Этот бой стал защитой чемпионского титула UFC, который он выиграл в бою против Джозефа Бенавидес. Бразильцу успешно удалось защитить пояс.

Для 32-летнего бойца из Бразилии эта победа стала 21-й в 22-х боях.

Дейвисон Фигейреду - Алекс Перес видеообзор поединка