У ніч з 21 на 22 листопада Дейвісон Фігейреду вийде у клітку проти Алекса Переса на турнірі змішаних єдиноборств UFC 255 у Лас-Вегасі. Поєдинок завершився перемогою бразильця.

Бій між спортсменами став вишенькою на торті у цьому івенті. Бійці вийшли у клітку боротись за титул в найлегшій вазі, пише 24 канал.

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Швидкий бій

Поєдинок тривав зовсім не довго та завершився вже у першому раунді. Фігейреду зловив Переса захопити його голову та удушення "гільйотина" завершити поєдинок.

Цей бій став захистом чемпіонського титулу UFC, який він виграв у бою проти Джозефа Бенавідеса. Бразильцю успішно вдалось захистити пояс.

Для 32-річного бійця з Бразилії ця перемога стала 21-ю у 22-х боях.

Дейвісон Фігейреду – Алекс Перес відеоогляд поєдинку

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