Только 12 мая на официальном сайте Международной федерации гимнастики появилась новость о продолжении отстранения россиян и белорусов от соревнований. Уже 13 мая эта новость скрылась с сайта.

Международная федерация гимнастики стала одной из тех, которые не повелись на рекомендации Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов, пишет 24 Канал.

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Изменили ли свое решение?

Бан России и Белоруссии от FIG действует еще с марта 2022 года. Теперь федерация продолжила дисквалификацию спортсменов враждебных стран.

Однако почему-то 13 мая новость о продлении бана России и Белоруссии куда-то исчезла с официального сайта федерации.

Посмотреть новость можно было по ссылке. Теперь его так нет.

Отметим, в неожиданно исчезнувшем заявлении FIG шла речь о том, что федерация будет в дальнейшем следить за ситуацией в Украине. В соответствии с ней будут приниматься дальнейшие действия, относящиеся к отстранению россиян и белорусов от международных соревнований.

Следующее решение по ним должно принять на ближайшем заседании FIG, которое состоится 19-20 июля в Лозанне.

Напомним, что 12 мая Международная федерация тяжелой атлетики официально вернула в соревнования россиян и белорусов в статусе нейтральных спортсменов. Но все прекрасно увидели, что этот статус не может напоминать миру, какую страну представляют эти спортсмены. Провокационный поступок уже был совершен на чемпионате мира-2023 по дзюдо, когда трое зрителей на трибунах пришли на соревнования с георгиевскими лентами.

Все прекрасно понимают, откуда родом эта отказывавшаяся семья. по просьбе организаторов соревнований снять с себя запретные символы.