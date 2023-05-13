Міжнародна федерація гімнастики стала однією з тих, яка не повелась на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів до змагань у статусі нейтральних спортсменів, пише 24 Канал.

До теми Гімнасти не прогнулись під рублі: ще одна федерація відмовилась повертати Росію у спорт

Змінили своє рішення?

Бан Росії та Білорусі від FIG діє ще з березня 2022 року. Тепер федерація продовжила дискваліфікацію спортсменів ворожих країн.

Однак чомусь 13 травня новина про продовження бану Росії та Білорусі кудись зникла з офіційного сайту федерації.

Переглянути новину можна було за посиланням. Тепер її так немає.

Відзначимо, у заяві FIG, яка несподівано зникла, йшла мова про те, що федерація буде надалі стежити за ситуацією в Україні. Відповідно до неї будуть прийматись подальші дії, які стосуються відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань.

Наступне рішення щодо них повинно прийнятись на найближчому засіданні FIG, яке відбудеться 19-20 липня у Лозанні.

Нагадаємо, що 12 травня Міжнародна федерація важкої атлетики офіційно повернула до змагань росіян та білорусів у статусі нейтральних спортсменів. Але усі вже чудово побачили, що цей статус не може нагадувати світу, яку країну представляють ці спортсмени. Провокаційний вчинок вже був здійснений на чемпіонаті світу-2023 з дзюдо, коли троє глядачів на трибунах прийшли на змагання із георгіївськими стрічками.

Усі чудово розуміють, звідки родом ця сім'я, яка відмовлялась на прохання організаторів змагань зняти з себе заборонені символи.