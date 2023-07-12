Амбициозные цели полетели к черту: ФИФА запретила клубу Роналду подписывать новичков

Главный футбольный орган мира наложил санкции на Аль-Наср из-за долга три летней давности. Теперь вицечемпион Саудовской Аравии может остаться без усиления.

Этой зимой Аль-Наср провернул самый громкий трансфер в истории Саудовской Аравии. Азиатский клуб подписал Криштиану Роналду с целью и дальше завлекать звезд европейского футбола.

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Впрочем, похоже, что планы "желто-синих" могут сорваться. Журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА наложила бан на Аль-Наср по поводу регистрации новых игроков.

Как оказалось, у саудовского клуба долг перед английским Лестером из-за трансфера Ахмеда Мусы в 2018 году. Тот трансфер обошелся аравийцам в 16,5 миллионов евро.

Эта сумма была уплачена, но Аль-Наср не выплатил бонусы в размере 460 тысяч евро. Они были предусмотрены договором за успешные выступления нигерийца, но так и не дошли до Лестера.

С чем Аль-Наср подходит к сезону

Муса ушел из Аль-Насра в 2020 году, оформив 10 голов и 7 ассистов за два сезона. Ныне нигериец, в свое время выступавший в России при ЦСКА, играет за турецкий Сивасспор.

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Отметим, что клуб этим летом успел подписать финалиста Лиги чемпионов в составе Интера Марцело Брозовича. Также Аль-Наср интересовался Хакимом Зиешем из Челси, но не договорился с марокканцем по контракту.

К слову, летом аравийскую команду возглавил экстренер Шахтера Луиш Каштру. Прошлый сезон Аль-Наср завершил на второй строчке в чемпионате Саудовской Аравии, уступив Аль-Иттихаду пятью баллами.