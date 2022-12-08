В первом матче на чемпионате мира 2022 против Бразилии в раздевалке сербов был вывешен баннер с изображением Сербии, куда включили другое государство – Косово. Этот факт стал предметом расследования ФИФА.

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Наказание за баннер

В итоге ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Сербии на 21,3 тысяч долларов.

Отметим, что такой же баннер с надписью "Нет предаje" – "Мы не сдаемся" был и на трибунах матча против Бразилии 24 ноября.

Напомним, поединок завершился уверенной победой "пентакапеонов" со счетом 2:0. А сербы так и не смогли прийти в себя после этого поражения.

В следующем поединке Сербия не смогла сохранить победу над Камеруном (3:3), а в последнем матче балканцы уступили Швейцарии (2:3).

Независимость Косово

Косово – бывшая часть Сербии. В результате войны 1999 года между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН

17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Официальный Белград до сих пор не признает независимость Косово, поэтому страна не имеет окончательного признания в мире.

Косово стало членом УЕФА и ФИФА в 2016 году.