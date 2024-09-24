Организации, которые руководят мировым и европейским футболом, продолжают политику двойных стандартов. Несмотря на отстранение от международных турниров, российский футбол получает финансовую помощь от ФИФА и УЕФА.

Российский футбольный союз (РФС) получил выплаты от ФИФА и УЕФА за 2023 год. Средства были перечислены на банковские счета агрессора по целевым и компенсационным программам организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Финансовая помощь России

Согласно финансовому отчету РФС, ФИФА и УЕФА перечислили сумму, эквивалентную 405 813 000 рублей – около 4,3 миллиона долларов. Таким образом, мировые и европейские футбольные организации продолжают поддерживать на плаву страну-агрессора.

Кроме того, Российский футбольный союз получил сумму 36,34 миллиона долларов в виде целевых отчислений от азартных игр.

ФИФА и УЕФА подыгрывают стране-агрессору