Российский футбольный союз (РФС) получил выплаты от ФИФА и УЕФА за 2023 год. Средства были перечислены на банковские счета агрессора по целевым и компенсационным программам организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Финансовая помощь России
Согласно финансовому отчету РФС, ФИФА и УЕФА перечислили сумму, эквивалентную 405 813 000 рублей – около 4,3 миллиона долларов. Таким образом, мировые и европейские футбольные организации продолжают поддерживать на плаву страну-агрессора.
Кроме того, Российский футбольный союз получил сумму 36,34 миллиона долларов в виде целевых отчислений от азартных игр.
ФИФА и УЕФА подыгрывают стране-агрессору
- Отметим, что российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров весной 2022 года. Они не участвуют в чемпионатах мира и Европы, а также в европейских клубных турнирах. Во время публичных выступлений руководители ФИФА и УЕФА поддерживают санкционную политику к стране-агрессору.
- Однако УЕФА продолжает начислять баллы России в таблице коэффициентов. В руководящих органах организации увеличилось представительство россиян. Более того, друзья России требуют возвращения юношеских сборных и клубов к международным соревнованиям. Благодаря бойкоту европейских ассоциаций УЕФА отменил это решение.