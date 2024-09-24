Російський футбольний союз (РФС) отримав виплати від ФІФА та УЄФА за 2023 рік. Кошти були перераховані на банківські рахунки агресора за цільовими та компенсаційними програмами організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Фінансова допомога Росії
Згідно з фінансовим звітом РФС, ФІФА та УЄФА перерахували суму, еквівалентну 405 813 000 рублів – близько 4,3 мільйона доларів. Таким чином, світові та європейські футбольні організації продовжують підтримувати на плаву країну-агресорку.
Крім того, Російський футбольний союз отримав суму 36,34 мільйона доларів у вигляді цільових відрахувань від азартних ігор.
ФІФА та УЄФА підіграють країні-агресорці
- Зазначимо, що російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів весною 2022 року. Вони не беруть участь в чемпіонатах світу та Європи, а також в європейських клубних турнірах. Під час публічних виступів керівники ФІФА та УЄФА підтримують санкційну політику до країни-агресорки.
- Проте УЄФА продовжує нараховувати бали Росії в таблиці коефіцієнтів. У керівних органах організації збільшилося представництво росіян. Ба більше, друзі Росії вимагають повернення юнацьких збірних та клубів до міжнародних змагань. Завдяки бойкоту європейських асоціацій УЄФА скасував це рішення.