Російський футбольний союз (РФС) отримав виплати від ФІФА та УЄФА за 2023 рік. Кошти були перераховані на банківські рахунки агресора за цільовими та компенсаційними програмами організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Фінансова допомога Росії

Згідно з фінансовим звітом РФС, ФІФА та УЄФА перерахували суму, еквівалентну 405 813 000 рублів – близько 4,3 мільйона доларів. Таким чином, світові та європейські футбольні організації продовжують підтримувати на плаву країну-агресорку.

Крім того, Російський футбольний союз отримав суму 36,34 мільйона доларів у вигляді цільових відрахувань від азартних ігор.

ФІФА та УЄФА підіграють країні-агресорці