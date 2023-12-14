ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года

В январе 2024 станет известно, кто получит награду The Best от ФИФА. Среди претендентов действующий обладатель премии аргентинец Лионель Месси.

На звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА претендуют три номинанта: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе (ПСЖ / сборная Франции) и Лионель Месси (Интер Майами / сборная Аргентины). Эта награда отмечает самых выдающихся исполнителей за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

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Когда объявят лучшего игрока года по версии ФИФА

Из предыдущего списка из 12 кандидатов на премию The Best выбыли Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Хвича Кварацхелия (Наполи), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Родри (Манчестер Сити), Виктор Осимхен (Вест Хэм/Арсенал) и Марцело Брозович (Интер/Аль-Наср).

Победитель премии The Best будет объявлен 15 января 2024 года. Церемония награждения пройдет в Лондоне. Трех финалистов выбрало международное жюри, в состав которого вошли тренеры и капитаны национальных сборных, футбольные журналисты и болельщики, голосовавшие на официальном сайте ФИФА.

Действующим обладателем премии The Best от ФИФА является Лионель Месси. В целом аргентинский форвард дважды становился лучшим футболистом года (2019 и 2022).

Достижения финалистов