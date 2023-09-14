ФИФА объявила претендентов на премию The Best 2023: полный список номинантов
Источник:сайт ФИФА
Вскоре главный футбольный орган мира определит лучших представителей в мужском и женском футболе. Присоединиться к избранию звезд могут и болельщики.
Уже через полтора месяца, 30 октября, станет известен новый обладатель Золотого Мяча. Параллельно с этим ФИФА ежегодно проводит церемонию The Best, определяя лучших футболистов за последний год.
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Кандидаты The Best
Между тем, организация объявила список номинантов на каждую из шести наград. На главную премию лучшего игрока 2023 претендуют 12 исполнителей, половина из которых имеет отношение к действующему победителю Лиги чемпионов Манчестер Сити:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Лионель Месси (Интер Майами) перешел летом из ПСЖ
- Виктор Осимхен (Наполи)
- Хвича Кварацхелия (Наполи)
- Илкай Гюндоган (Барселона) перешел летом из Манчестер Сити
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити)
- Бернарду Силву (Манчестер Сити)
- Деклан Райс (Арсенал) перешел летом из Вест Хэма
- Марцело Брозович (Аль-Наср) перешел летом из Интера
В свою очередь на награду лучшему тренеру года претендуют пятеро специалистов: Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Хави Эрнандес (Барселона), Лучано Спаллетти (сборная Италии, перешедшая летом с Наполи), Симоне Индзаги (Интер) и Анге Постекоглу (Тоттенхэм, перешел летом из Селтика).
Пятерка претендентов на звание лучшего вратаря года выглядит так: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, перешел летом из Интера), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Ясин Буну (Аль-Хиляль, перешел летом из Севильи), Эдерсон Мораэс (Манчестер Сити) и Тибо Куртуа (Реал).
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Правила выбора
Проголосовать за своих кандидатов любители футбола могут на сайте ФИФА. Голосование открыто до 6 октября, а дата церемонии награждения пока неизвестна.
К голосам фанатов будут добавлены голоса журналистов, тренеров и игроков из каждой страны ФИФА. Для оценки выступления игрока или тренера берется зачетный период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 года. То есть достижения на ЧМ-2022 не учитываются.Справка. ФИФА проводит церемонию The Best с 2016 года. За это время дважды лучшим игроком становились Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Лионель Месси. Еще одна награда досталась Луке Модричу.
Женский футбол
Также будут определены победители The Best и в женском футболе. Зачетный период для игроков и тренеров – с 1 августа 2022 по 20 августа 2023-го. Список кандидаток следующий:
Лучший игрок:
- Айтана Бонмати (Барселона)
- Линда Кайседо (Реал)
- Рэйчел Дейли (Астон Вилла)
- Кадидиата Диани (Лион)
- Кэтлин Фурд (Арсенал)
- Мэри Фаулер (Манчестер Сити)
- Дженнифер Эрмосо (Пачука)
- Линдси Горан (Лион)
- Аманда Иллестедт (Арсенал)
- Сальма Паральюело (Барселона)
- Лорен Джеймс (Челси)
- Александер Гринвуд (Манчестер Сити)
- Сэм Керр (Челси)
- Карты Леон (Барселона)
- Хината Миядзова (Минови Сендай)
- Кейра Уолш (Барселона)
Стоит знать Ворскла разгромила хорваток и оказалась в шаге от выхода в группу женской Лиги чемпионов.
Лучший тренер:
- Петер Герхардссон (сборная Швеции)
- Эмма Хейз (Челси)
- Джонатан Хиральдес (Барселона)
- Сарина Вигман (сборная Англии)
- Тони Густавссон (сборная Австралии)
Лучшая голкипер:
- Анн-Катрин Бергер (Челси)
- Маккензи Арнольд (Вест Хэм)
- Каталина Колл (Барселона)
- Зекир Мушович (Челси)
- Сандра Паньос Гарсия-Уильямил (Барселона)
- Кристиан Эндлер (Лион)
- Мэри Ирпс (Манчестер Юнайтед)